Une année 2020 également difficile pour les producteurs de boissons non alcoolisées

Les producteurs de boissons non alcoolisées ont eux aussi enregistré des chiffres dans le rouge en 2020 à cause de la crise du coronavirus, indique jeudi la fédération sectorielle FIEB. La baisse du volume sur le marché belge a atteint 12% par rapport à 2019, soit 200 millions de litres d'eaux et de boissons rafraîchissantes en moins.