"Objectif atteint" pour Orange qui possède 76,97% d'Orange Belgium au terme de son OPA

Mais Orange se dit satisfait d'une opération qui lui permet de dépasser le cap de 75% du capital et lui laissera, avec une majorité qualifiée lors des assemblées générales extraordinaires, les coudées franches pour gérer à sa guise Orange Belgium. "Nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé: offrir un prix juste aux actionnaires qui souhaitaient monétiser leurs titres et nous renforcer au capital d'Orange Belgium", assure le directeur financier d'Orange, Ramon Fernandez. "Avec près de 77% du capital détenu par le groupe, nous disposons désormais de moyens pour améliorer la flexibilité financière d'Orange Belgium, déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et lui permettre de mieux réagir aux transformations majeures du marché belge". "Ce n'est pas un échec parce que l'opération n'avait pas nécessairement vocation à retirer Orange Belgium de la cote", a insisté le directeur financier, dans un entretien avec l'agence de presse Belga.