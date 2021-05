Un consortium veut déployer 300 camions à hydrogène sur les routes belges d'ici 2025

Le consortium HyTrucks se compose notamment d'Air Liquide, DATS 24 du groupe Colruyt, et du port d'Anvers. Les partenaires souhaitent mettre en place un réseau de camions à hydrogène qui reliera Anvers, Rotterdam aux Pays-Bas et Duisbourg en Allemagne. Le déploiement des 1.000 camions et des 25 stations-service pourrait entraîner une réduction de 100.000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à 110 millions de kilomètres parcourus.

En Belgique, 300 camions à hydrogène seraient déployés, principalement dans la zone autour du port d'Anvers et des principaux hubs logistiques.