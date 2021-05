Les syndicats demandent au gouvernement de s'attaquer d'urgence au dumping social

La CSC-Transcom demande jeudi aux ministres du Travail et de la Mobilité d'organiser "de toute urgence" une table ronde avec l'ensemble des acteurs du secteur du transport (contrôleurs, police fédérale, magistrats, partenaires sociaux, régions et inspections sociales) afin de mettre en place les moyens nécessaires pour éradiquer le dumping social. L'UBT-FGTB réclame notamment une augmentation du nombre d'inspecteurs et de leurs moyens.