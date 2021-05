Action de coiffeurs devant le parlement fédéral pour une TVA abaissée à 6%

Des têtes de mannequins portant des perruques avaient été alignées sur une table, placée à l'entrée du parc royal qui donne sur le parlement fédéral. Des policiers sont rapidement intervenus. Il ont rappelé que le lieu choisi pour l'action est localisé dans une zone neutre, où les manifestations sont interdites. Les coiffeurs ont remballé leur matériel et sont partis. Les identités ont été contrôlées, mais il n'y a pas eu d'arrestation.

Une délégation de Febelhair, la fédération des coiffeurs belges, a été reçue par le député fédéral Denis Ducarme, ancien ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME. Le député fédéral a introduit la proposition de loi sur la baisse temporaire de la TVA pour les métiers de contact, examinée cet après-midi au parlement fédéral.

"Cette baisse temporaire de la TVA à 6% nous donnerait un peu d'oxygène pour payer tous nos frais et tous nos retards de frais qu'on a accumulés en 7 mois de fermeture", a défendu Kate Lefèvre, propriétaire de deux salons de coiffure en Région bruxelloise. "Il y a eu des faillites enregistrées, mais le moratoire sur les faillites a un peu empêché cela. L'avenir nous en dira plus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il risque d'y avoir des licenciements de personnel et les travailleurs licenciés vont au chômage et coûtent de l'argent à l'Etat. Ce sont des vases communicants. Ce que nous essayons de prendre d'une main, nous allons le rendre de l'autre".