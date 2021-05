Des trains de nuit devraient à nouveau circuler vers les stations de ski autrichiennes

Désormais, O.V.O.E. veut faire revivre ces trains de ski. Des sillons ont été imaginés pour permettre de circuler une fois par semaine de mi-décembre à début mars de Bruxelles vers l'Autriche, via Anvers et les Pays-Bas (Breda, Eindhoven...). Le train, composé de wagons-lits, de voitures-lits et d'une voiture-bar/bistrot, fera une dizaine d'arrêts, dont Salzbourg, Bischofshofen, Kitzbühel, Zell am See et Innsbruck.