La Douane mènera une grève du zèle sur plusieurs axes routiers du pays

Au nom des douaniers, les syndicats réclament notamment des recrutements supplémentaires, la régularisation et la prise en compte de la pénibilité du métier de douanier?, le maintien et le renforcement des services dans tout le pays?, une priorité dans la vaccination contre la Covid-19?, une rémunération en adéquation avec le travail effectué, et un des horaires de travail "respectueux" pour les agents.

"Il y a des ministres qui n'hésitent pas à défendre ouvertement leurs agents. Les douaniers attendent la même chose de leur ministre de tutelle, Vincent Van Peteghem, et de la ministre des Pensions, Karine Lalieux. Pendant trop longtemps, ils n'ont entendu de leur part que des promesses et non des engagements concrets", clame le front commun.

Le front commun réclame des engagements forts de la part du gouvernement fédéral.