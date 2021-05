L'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi devrait se terminer dans les temps

Les travaux visent donc à allonger de 650 mètres la piste actuelle, longue de 2.550 mètres, pour la faire culminer à 3.200 mètres. Le chantier, assuré par les entreprises Wanty et TRBA, a débuté en mars 2019 et doit se terminer d'ici cinq mois. Outre cet allongement, il faut également construire des bretelles d'accès à la piste pour les avions, une aire de dégivrage et un bassin d'orage et installer le balisage. Cela représente environ 70.000 m2 de surface revêtue avec 115.000 tonnes de matériaux.

Depuis mars de l'an dernier, une moyenne de 40 travaillleurs équivalents temps-plein sont occupés chaque jour, et ce 5 jours sur 7 et 18 heures sur 24. 'Il a en effet fallu y travailler jour et nuit, quand l'aéroport est fermé et qu'il n'y a pas de trafic.", explique Nicolas Thisquen, président du comité de direction de la Société wallonne des Aéroports (Sowaer),. C'est à elle qu'appartiennent les infrastructures aéroporturaires, dont Brussels South Charleroi (BSCA) est l'exploitant.