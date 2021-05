Intégrale cède ses portefeuilles d'assurance et son personnel à Monument Assurance Belgium

Monument Assurance Belgium (MAB) et Intégrale ont conclu un accord portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance d'Intégrale et de son personnel, annoncent les deux sociétés vendredi dans un communiqué. Les administrateurs provisoires d'Intégrale, filiale de Nethys, ont estimé que l'offre de MAB répondait le mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale.