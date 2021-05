5 règles d'or pour investir comme un pro

Vous voulez mettre les mains dans le cambouis ? Constituez vous-même votre portefeuille. Mais vous n’avez pas forcément le temps ni l’envie de le faire ? Optez pour un plan d’investissement prêt à l’emploi. Ou alors, confiez la gestion de votre patrimoine à des experts.Vous êtes accompagné par des spécialistes, en mesure de définir votre profil d’investisseur et de composer votre portefeuille. Ensuite, ils gèrent votre portefeuille dans le respect de vos objectifs et sous votre surveillance. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

4. Pensez à long terme

Comme vous le savez peut-être, les marchés boursiers fluctuent sans cesse. L’annonce d’un nouveau modèle de voiture chez Tesla et l’action s’envole. Un pépin chez Facebook et le cours dégringole ! Si vous suivez ces montagnes russes au jour le jour, vous « jouez » avec des rendements volatiles… au risque de vous brûler les ailes. Voilà pourquoi une vision équilibrée sur le long terme est bien plus efficace pour atteindre des rendements stables et potentiellement plus élevés . Il est possible que votre portefeuille soit légèrement mieux protégé contre des fluctuations et des évènement extérieurs.

5. Ne gaspillez pas votre argent

Investir est aussi synonyme de… coûts. Chaque fois que vous achetez ou vendez un fonds, la plupart des banques belges exigent des frais d’entrée qui peuvent monter jusqu’à 3% du capital investi (voir plus) mais également parfois des frais de sortie. Sans oublier toutes les autres charges. Pour investir comme un pro, vous avez intérêt à choisir un partenaire transparent et fiable, qui ne vous fait pas payer de frais inutiles ! Avec MeDirect, vous ne dilapidez pas votre argent : aucun frais à l’entrée ni à la sortie. Prêt à placer votre argent sans le gaspiller ? Lancez-vous !

1Investir comporte néanmoins toujours des risques de perte, même à long terme