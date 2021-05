Comment investir sans «gaspiller» votre argent ?

C’est un coût unique, payé au moment de l’achat, que les grandes banques facturent jusqu’à 3% (voire plus) du capital investi. Vous achetez pour 10 000 euros de parts d’un fonds d’investissement ? Votre banque retient 300 euros au titre de « frais d’entrée ». Un pourcentage qui plombe votre investissement, avant même de démarrer. Soyez vigilant, car certaines institutions offrent parfois des réductions sur cet « entry fee », mais seulement si vous placez votre argent dans leurs fonds « maison ». Un choix qui ne correspond pas forcément à votre profil d’investisseur ni à vos objectifs.

Des frais de gestion ? Oui, mais combien ?

Ce sont des charges récurrentes, déduites chaque année du rendement de vos placements. Des frais « logiques », puisqu’ils permettent au gestionnaire, auquel vous confiez votre portefeuille, de se rémunérer. Vous payez pour son travail et son expertise. Sachez que si vous gérez vous-même votre portefeuille, cela peut parfois coûter plus cher. Déléguez la gestion de votre patrimoine se révèle donc avantageux, mais à condition de bien choisir votre interlocuteur… En effet, certaines banques facturent jusqu’à 2% par an !