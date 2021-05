Les prix du cuivre et du minerai de fer atteignent des records historiques

"La Chine ayant repris le travail, cela a permis au minerai de fer de franchir un cap historique", souligne Julien Hall, analyste de S&P Global Platts, qui ajoute par ailleurs que "le mois de mai est considéré comme la haute saison de la construction".

Les prix des matières premières sont également tirés vers le haut par un dollar en berne, qui a abandonné plus de 0,5% de sa valeur face à un panier de monnaies lors des trois dernières séances, ce qui le rend plus intéressant pour les investisseurs munis d'autres devises.

Fortement utilisé dans l'industrie, notamment pour la confection de circuits électriques, le cuivre est également connu pour refléter l'état de santé de l'économie mondiale, d'où son surnom de Docteur Cuivre (Dr Copper).

En convalescence depuis son plus bas niveau de 2020 touché le 19 mars à 4.371,00 dollars, le métal rouge a donc depuis plus que doublé et largement dépassé son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.