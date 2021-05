5 raisons de choisir un plan d'investissement

Lorsque vous placez vos économies à court terme, vous êtes soumis aux variations imprévisibles des cours boursiers. Ça monte aujourd’hui ? Ça baisse demain ? Faut-il vendre ou acheter des parts ? Bien entendu, cela permet d’espérer un résultat « extrêmement » positif, mais il faut être prêt à vivre l’inverse : la chute vertigineuse ! Grâce à un plan d’investissement, vous étalez vos placements dans la durée. Une stratégie idéale pour minimiser l’incertitude, éliminer les « mauvais timings » et ne jamais se tracasser 1 …

Petit à petit, l’oiseau fait son nid... Voilà une expression qui colle parfaitement aux investissements périodiques. Une stratégie de placement à long terme, qui consiste à verser un montant fixe à intervalles réguliers (par exemple tous les mois) dans un panier de fonds d’investissement. Votre capital s’autoalimente et grossit au fil des années. À votre rythme, selon vos moyens et en évitant de faire de mauvais choix ! Mieux : vous n’avez pas grand-chose à faire, si ce n’est choisir le plan adapté à votre profil. Vous hésitez ? Voici les atouts.

De l’ivresse de la hausse à l’angoisse de la chute, tout investisseur guidé par ses émotions prend le risque d’aller droit dans le mur… Il est crucial de garder la tête froide face aux comportements des marchés financiers. Rien de tel donc qu’une vision sur le long terme ? Vous dormez sur vos deux oreilles, puisque vos versements se font automatiquement et à un rythme régulier. Quoiqu’il arrive, vous n’êtes pas influencé par les aléas boursiers.

3. Plus diversifié, donc moins risqué

Lorsque vous misez sur un panier diversifié de fonds d’investissement, vous lissez fortement les risques encourus. En d’autres mots, vous diminuez la probabilité de résultats extrêmes, puisque les contre-performances d’une action sont compensées par le rendement d’une autre. Vos placements « roulent » tous seuls vers l’horizon fixé. À la clé ? Des placements plus sécurisés et plus stables1 !