La SNCF se lance sur le marché espagnol, avec un Ouigo Madrid-Barcelone

Le premier train a quitté Madrid-Atocha à 10H15 vendredi, réservé à quelques invités. Le bleu et le rose de Ouigo se déclinent en gros ronds sur une livrée blanche, et bien sûr à l'intérieur, où les deux niveaux s'appellent "terra" (terre) et "cielo" (ciel).

Le service commercial doit débuter lundi, au lendemain de la levée de l'état d'urgence sanitaire en Espagne. Ouigo proposera alors cinq allers-retours quotidiens Madrid-Barcelone, via Saragosse et Tarragone. En face, la Renfe en aligne 14, aux billets nettement plus chers.