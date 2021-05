5 millions d'euros d'investissements à la brasserie-abbaye du Val-Dieu

L'abbaye et la brasserie du Val-Dieu ont mis le confinement à profit pour s'équiper d'une nouvelle salle de brassage et d'un nouvel espace de dégustation. Le magasin et l'espace de restauration ont également été modernisés. L'investissement total s'élève à 4,8 millions d'euros.