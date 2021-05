Malgré le virus, la SFPI est restée dans le vert et a investi 250 millions EUR en 2020

La société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), bras financier de l'État belge, a terminé l'année 2020 sur un bénéfice net de près de 17 millions d'euros, malgré la crise économique engendrée par la pandémie, qui a réduit nombre de dividendes versés par les sociétés participantes.

Ce résultat positif est notamment imputable à la sortie de sociétés en portefeuille telles que Masthercell, Avantium et Stater, pour une plus-value totale de 24 millions d'euros. Les autres revenus sont composés des intérêts sur les prêts octroyés (14 millions EUR) et de dividendes versés (16 millions EUR), précise la SFPI qui, depuis sa fondation en 2006, a cumulé un bénéfice d'1,215 milliard d'euros en faveur de son unique actionnaire, l'État fédéral. L'année 2020 a vu la SFPI investir 250 millions d'euros, dans des participations nouvelles et existantes. La majeure partie du capital et des prêts fraîchement injectés par la SFPI a été affectée à diverses entreprises du secteur aéronautique belge, durement touché par la crise sanitaire, telles que la Sabca, Sonaca et Asco.

Outre ces investissements en fonds propres dans le secteur de l'aviation, 315 millions d'euros ont été investis dans Brussels Airlines et AviaPartner, en missions déléguées, pour le compte de l'État.

La valeur du portefeuille d'investissement de la SFPI s'élève à près de deux milliards d'euros. Outre ses participations dans l'aéronautique, la SFPI est également actionnaire d'entreprises actives dans les secteurs de la biotechnologie et des finances, telles que le gestionnaire de la Bourse de Bruxelles (Euronext), le dépositaire international de titres Euroclear, le nouveau campus numérique BeCentral et des entreprises du domaine des sciences du vivant telles qu'Univercells et iSTAR Medical.