Scandale 1MDB: la Malaisie espère récupérer des milliards par le biais de la justice

Au total, 22 actions en justice ont été lancées contre des institutions et des particuliers. La Malaisie espère ainsi pouvoir récupérer environ 20 milliards d'euros. Dans le viseur notamment? Les banques JP Morgan et Deutsche Bank, d'après certains médias. Mais cette information n'a cependant pas pu être confirmée.

Le fonds 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) a été créé en 2009 pour stimuler le développement économique de la Malaise. Cependant, l'ex-Premier ministre Najib Razak et ses proches collaborateurs sont accusés d'avoir pillé ce fonds. La banque d'affaires Goldman Sachs a également admis sa participation à la fraude.

L'argent manquant aurait servi à acheter des œuvres d'art, des biens immobiliers et un yacht. Il aurait également alimenté le blockbuster hollywoodien, "The Wolf of Wall Street".