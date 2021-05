Coronavirus - Plus d'un milliard d'euros de bénéfices pour BioNTech au premier trimestre

Lors des trois premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la biotech s'est élevé à 2,05 milliards d'euros, contre 27,7 millions d'euros à la même période l'an dernier. Cette forte augmentation est principalement due aux grandes quantités de vaccins Pfizer/BioNTech commandées dans le monde entier.

"BioNTech continuera à assurer des livraisons de notre vaccin Covid-19 dans plus de 90 pays", commente son patron Ugur Sahin. "Grâce à notre innovation continue, nous élargissons l'accès à de nouvelles populations et régions géographiques, et faisons face aux variants qui émergent."

Le 6 mai, plus de 450 millions de doses du vaccin avaient été livrées dans le monde.