Coronavirus - Un SNI "déterminé" à la veille du Codeco

"Le Premier ministre a lui-même ouvert la voie en parlant de l'organisation de festivals dans la deuxième partie de l'été. Nous le prenons au mot. Des dizaines de milliers de PME et d'indépendants actifs dans ces secteurs (traiteurs, location de matériel, transport, techniciens de spectacle?) sont à l'arrêt depuis plus d'un an et leur situation financière est plus que critique. Leur survie même dépend d'une réouverture rapide."