Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de justesse et de peu dans le vert

Les craintes inflationnistes suscitaient de prises de bénéfices lundi en Europe où les indices terminaient partagés et fort peu modifiés. Après trois séances consécutives de hausse l'indice BEL 20 confirmait de justesse une quatrième progression en gagnant 0,01 pc à 4.044,54 points. Treize de ses éléments étaient en hausse mais, il subissait la pression de Galapagos (59,21) qui plongeait de 6,22 pc en compagnie de arGEN-X (211,90), négative de 3,29 pc. UCB (76,12) cédait 0,70 pc alors que Solvay (114,80) gagnait 2,09 pc. AB InBev (62,08) et Ageas (51,80) valaient de même 1,31 et 0,70 pc de plus que vendredi, KBC (66,26) reperdant 0,09 pc tandis que ING (11,01) était par ailleurs positive de 1,83 pc. Proximus (17,50) gagnait 0,46 pc et Telenet (34,02) cédait 0,12 pc, Orange Belgium (21,70) perdant par ailleurs 0,46 pc alors que Bpost (10,14) gagnait 2,37 pc. Aperam (47,34) ne gagnait finalement que 0,72 pc, Ackermans (133,90) progressant de 0,75 pc, Aedifica (105,60) et Colruyt (50,04) de 1,73 et 0,58 pc ; Elia (89,15) et Melexis (86,50) cédant par contre 0,67 et 0,69 pc.