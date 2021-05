Les syndicats d'IBM déposent un préavis de grève

L'entreprise informatique américaine a annoncé un vaste plan de restructuration début novembre. En Belgique, 196 emplois sont menacés. Les discussions entre les syndicats et la direction belge dans le cadre de la procédure Renault sur les licenciements collectifs ont toutefois tourné court.

"Les journées de samedi et dimanche n'ont pas permis le rapprochement des parties sur plusieurs sujets fondamentaux, malgré la créativité et les nombreuses alternatives proposées par la délégation syndicale", précise le front commun syndical.

"La direction refuse toujours de fixer des critères objectifs, transparents et mesurables pour les départs volontaires et pour les licenciements forcés et d'aligner la procédure de départs volontaires sur celle des licenciements forcés afin que les travailleurs concernés aient vraiment le choix", avancent les syndicats. Elle ne prétend pas non plus "dresser un inventaire des avantages et conditions de travail du personnel transféré vers Kindryl (la structure créée afin de délocaliser les postes qui ne sont pas supprimés, NDLR), ni élaborer un plan de formation du personnel", poursuivent-ils.