Coronavirus - La biotech liégeoise Aquilon Pharma va tester un traitement sur des patients Covid

La start-up dit avoir été interpellée par l'ampleur des conséquences respiratoires importantes des infections au coronavirus, pendant et après la maladie.

L'e?tude, nomme?e Sirocco 1 et que Aquilon Pharma a lancée sur fonds propres, sera mene?e en collaboration avec l'universite? de Lie?ge. Son but sera d'e?valuer l'innocuite? et l'efficacite? de l'innovation the?rapeutique d'Aquilon Pharma dans la prise en charge des sympto?mes aigus du Covid-19.