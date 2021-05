ING lance une carte de paiement à encoche pour les clients malvoyants

D'après ING, on estime qu'une personne sur cent est atteinte d'une déficience visuelle en Belgique.

"Grâce à cette carte, nous souhaitons aider les personnes souffrant d'un handicap visuel à effectuer des paiements par carte et à retirer de l'argent, et ainsi à gagner en autonomie financière. Ce petit changement dans la conception de la carte fera sans l'ombre d'un doute une grande différence dans le quotidien de nos clients, car ils pourront sentir de quel côté se trouve la puce", explique Amaury Vanthournout, directeur des Paiements chez ING Belgique. Les personnes malvoyantes pourront en outre plus facilement différencier les cartes de crédit des cartes de débit grâce à une gravure au laser.