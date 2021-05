Agfa a terminé le premier trimestre dans le rouge de façon inattendue

Le chiffre d'affaires a diminué, passant de 435 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année dernière à 396 millions d'euros. "Par rapport au premier trimestre 2020, où l'impact du Covid-19 était encore limité, les ventes du groupe hors effets de change ont diminué de 6,2%", peut-on lire dans le communiqué d'Agfa-Gevaert.

"Au cours du premier trimestre, traditionnellement plus faible, les moteurs de croissance des divisions HealthCare IT et Digital Print & Chemicals ont enregistré de solides performances en termes de marge, compensées par des baisses de volume pour certains produits traditionnels et des pressions inflationnistes", commente le CEO Pascal Juéry.