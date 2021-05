La famille Colruyt participe à une usine d'hydrogène néerlandaise

L'investissement s'est produit via Virya Energy, une entreprise fondée par le groupe Colruyt et Korys (la société d'investissement de la famille Colruyt), qui regroupe les participations dans les énergies renouvelables.

VoltH2 et Virya veulent construire une usine d'hydrogène dans le port belgo-néerlandais North Sea Port, plus précisément à Terneuzen.

L'intention est de construire une unité d'électrolyse de 25 MW, fabriquant 3,6 millions de kilogrammes d'hydrogène vert par an. Un possible doublement ou triplement de la production est possible. L'investissement est estimé entre 35 et 40 millions d'euros pour la première phase. Il s'agit d'un développement conjoint, dans une collaboration 50/50.

Il s'agit du deuxième projet de M. Jurres en Zélande. Il travaille également sur une usine d'hydrogène à Flessingue.