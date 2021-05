Axepta BNP Paribas reprend une partie des activités in-store d'Ingenico en Belgique

Cet accord, sous réserve de l'approbation de la Commission européenne et de la Banque Nationale de Belgique, porte uniquement sur les activités d'acquiring (traitement des paiements par carte) et des terminaux d'Ingenico sur le marché belge et luxembourgeois et concerne les contrats et données d'environ 16.000 marchands, les partenariats commerciaux (vente de contrats) et la reprise de membres du personnel d'Ingenico, précise Axepta.

La cession d'une partie des activités belges d'Ingenico résulte d'une décision de la Commission Européenne sur base du règlement de l'Union Européenne sur les concentrations, à la suite de l'acquisition d'Ingenico par Worldline l'an dernier.

"Dans un secteur des services de paiement en pleine transformation, la reprise de ces activités en Belgique et au Luxembourg répond à l'objectif d'Axepta d'étendre sa présence sur ces deux marchés domestiques du traitement des paiements par carte et de redynamiser ce secteur en proposant une offre innovante, performante et concurrentielle", explique Axepta.