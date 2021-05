Engie augmente la capacité de stockage de la centrale de Coo

Pour Engie, il s'agit d'un chantier important pour le site, qui existe depuis près de 50 ans, mais aussi pour la flexibilité du système électrique en Belgique. Cela permettra aussi d'inscrire Coo encore plus dans la transition énergétique du pays dans les décennies à venir, avance le producteur et fournisseur d'énergie.

La centrale de pompage-turbinage fonctionne comme une gigantesque batterie de stockage de l'électricité grâce à l'eau déplacée entre son bassin inférieur et ses deux bassins supérieurs situés 250 mètres plus haut. Coo permet aujourd'hui de compenser les variations de production des énergies renouvelables intermittentes (le vent et le soleil) et contribue à l'équilibre du système en temps réel, souligne Engie.