Infirmières: le front commun veut un déblocage des dossiers de financement pour le 15 juin

"Même si les relations au politique se sont améliorées par rapport à la ministre précédente, côté Fonds Blouses Blanches, il a fallu huit mois depuis l'arrivée de la nouvelle majorité, pour pérenniser les 402 millions d'euros. A ce jour, pas d'arrêté ni de circulaire permettant la mise en œuvre de ces budgets. En attendant, ce sont des centaines de millions d'euros destinés à des emplois supplémentaires sur le terrain, qui ne sont pas affectés là où ils doivent, alors que le personnel est sur les genoux ! Cela représente plus d'un emploi équivalent temps plein par unité de soin. C'est intolérable", clament les syndicats.

Les syndicats rappellent qu'un accord social non marchand fédéral a été conclu: 500 millions d'euros affectés à la mise en œuvre complète du nouveau modèle salarial (6 à 7% d'augmentation en moyenne), et 100 millions pour soutenir des mesures d'amélioration des conditions de travail. Ces montants s'ajoutaient aux 402 millions d'euros à transformer en emplois supplémentaires et en formation, via le Fonds Blouses Blanches (créé en 2019), et aux emplois Maribel social permettant de mettre en place une équipe mobile pour le personnel hors soins.