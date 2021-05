Deux nouveaux administrateurs indépendants proposés chez Bpost

Les deux personnes proposées, pour un mandat de quatre ans, sont d'une part Lionel Desclée, "actuellement Senior VP & Walmart Officer après avoir été président et CEO de Walmart Japan/Seiyu jusqu'en mars 2021". L'homme a également été président et CEO de l'enseigne Tom & Co et a également travaillé pour le groupe de distribution Delhaize pendant plus de 10 ans. Il s'agit d'autre part de Sonja Willems, administrateur délégué de l'entreprise pharmaceutique Janssen Benelux. Mme Willems travaille depuis plus de 30 ans pour le groupe Johnson & Johnson, maison-mère de Janssen. Elle siège également au conseil d'administration de l'organisation sectorielle Pharma.be et préside le conseil d'administration de Flanders Investment & Trade, le pendant flamand de l'Awex.