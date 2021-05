Départ du directeur financier de la banque éthique NewB (PRESS)

Le président du conseil d'administration, Bernard Bayot, n'a pas souhaité commenter les informations obtenues par le quotidien.

Jusqu'à lundi, Jean-Christophe Vanhuysse était parmi les trois membres du comité de direction renseignés sur le site de NewB. Mais mardi, après la question adressée à Bernard Bayot, il n'y apparaissait plus. On y trouvait les seuls noms du CEO, Thierry Smets, et de Frans Vandekerckhove, le Chief Risk Officer (CRO), signale La Libre Belgique.