Forte hausse des revenus locatifs pour Aedifica au premier trimestre

Aedifica est spécialisée en immobilier de santé européen et plus particulièrement dans le logement des seniors. Elle a développé un portefeuille de plus de 510 sites en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède et en Irlande, d'une valeur de plus de 4 milliards d'euros, en hausse de 6% par rapport au 31 décembre 2020.