Le PIB du Royaume-Uni rechute mais la reprise est en vue

La hausse de 2,1% en mars d'un mois sur l'autre est néanmoins la progression la plus vive du PIB depuis août 2020.

Elle confirme les attentes des économistes quant à un fort rebond de la croissance en 2021, alors que l'économie avait particulièrement souffert en 2020, avec une chute du produit intérieur brut de 9,8%, soit sa pire performance depuis 300 ans et la plus forte baisse des pays du G7.

"Malgré un début d'année difficile, la croissance économique en mars est un signe prometteur de ce qui se profile", a déclaré mercredi le ministre des Finances Rishi Sunak, dans un communiqué.

Le Covid-19 a fait plus de 127.000 morts au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d'Europe par cette maladie, mais le pays est engagé dans l'une des campagnes de vaccination les plus avancées au monde. Plus de 35 millions de personnes ont ainsi reçu une première dose de vaccin et plus de 17 millions une deuxième dose, sur quelque 66 millions d'habitants.