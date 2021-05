La plateforme de marketing wallonne Verbolia élue start-up de l'année

La société de marketing wallonne Verbolia a été désignée start-up de l'année mardi au cours d'un événement organisé par Startups.be | Scale-Ups.eu.

Fondée en 2018 par Pierre-Olivier Danhaive, Verbolia simplifie et automatise le marketing numérique. "La solution, SEO-as-a-Service, est basée sur sept années de recherche et combine différentes technologies pour faciliter l'optimisation de contenus, la recherche par mots-clés et l'automatisation." Parmi les clients de la start-up figurent Decathlon, VDAB et MediaMarkt. "En trois ans, nous avons atteint 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, et nous pouvons espérer atteindre 10 millions d'euros d'ici quelques années", déclare Pierre-Olivier Danhaive.

Des vainqueurs ont été désignés dans trois autres catégories: Student Startup, Disruptive Innovation et Scale-up of the Year, à savoir deux sociétés wallonnes et une bruxelloise.

Avant même d'avoir soufflé sa première bougie, Symplicy connaît déjà une forte croissance. "Grâce à sa solution juridique intelligente, la start-up améliore la relation entre l'avocat et son client, au moyen d'un formulaire de contact intelligent et d'une recherche de jurisprudence automatisée.