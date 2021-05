Prévisions économiques de la Commission: une croissance de 4,2% en 2021 pour l'UE

Tous les Etats membres devraient voir leur économie retrouver les niveaux de pré-crise d'ici fin 2022, même si le rythme d'évolution sera variable d'un pays à l'autre, communique mercredi l'exécutif européen.

"Les perspectives sont plus roses que ce que l''on avait attendu dans nos prévisions d'hiver", grâce à la "reprise des activités globales et échanges", et à "l'intégration dans les prévisions des plans nationaux de relance et de résilience" soutenus financièrement par l'Europe, a commenté en conférence de presse le commissaire européen à l'Economie Paolo Gentiloni. Après un début d'année "faible", la croissance sera "robuste cette année et la prochaine", a-t-il applaudi.