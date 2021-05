Bourse de Bruxelles - Les marchés européens soufflent un peu

AB InBev (60,89) repassait par son point de départ tandis que KBC (65,94) cédait 0,6 pc. Colruyt (50,22) remontait de 1,3 pc, influencée par Ahold Delhaize (23,78) qui bondissait de 4,1 pc sur de bons résultats. UCB (76,86) et arGEN-X (212,50) étaient positives de 1,3 et 0,2 pc alors que Solvay (113,65) reperdait 0,5 pc. Proximus (17,02) et Telenet (33,52) cédaient 0,1 et 0,9 pc tandis qu'Orange Belgium (21,55) était par ailleurs stationnaire et bpost (10,38) en hausse de 1,8 pc. Melexis (82,85) et Umicore (49,86) étaient négatives de 1,1 pc, Aperam (45,97) et Aedifica (101,10) reperdant 1,6 et 2,3 pc.

Bekaert (38,16) et Balta (2,55) cédaient 0,8 et 1,5 pc après résultats alors que Montea (94,00) s'appréciait de 1 pc. Engie (12,38) et Picanol (75,00) regagnaient 1,6 et 3 pc tandis que Recticel (13,00) bondissait de 4,5 pc en compagnie de CFE (92,10), en hausse de 6,6 pc. Kinepolis (46,20), D'Ieteren (87,40) et Euronav (7,42) reperdaient par contre de 1,4 à 1,7 pc, EVS (17,22) et Jensen (27,50) étant négatives de 1,7 et 1,8 pc. Asit (0,44) et Bone Therapeutics (2,38) valaient enfin 4,3 et 1,7 pc de plus que la veille, Acacia Pharma (2,12) et IBA (16,32) reculant par contre de 2,3 et 1,2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,2133 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,2166 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 6,05 dollars à 1.833,60 dollars et le lingot se négociait autour de 48.610 euros, en progrès de 315 euros.