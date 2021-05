Comprendre les fonds d'investissement en 4 questions

Commençons par la définition formelle : un fonds d’investissement (par exemple un fonds commun de placement ou encore une sicav) est souvent un « Organisme de Placement Collectif en valeurs mobilières » (OPCVM). C’est-à-dire, un véhicule financier qui permet d’investir dans un portefeuille composé de différentes valeurs mobilières, telles que des actions et/ou des obligations. Plus simplement, un fond est un produit, géré par des professionnels, qui comprend différentes valeurs et, potentiellement différents types d’instruments financiers (actions et obligations).

2. Pourquoi existe-t-il différents types de fonds ?

Il existe une multitude de fonds avec des objectifs d'investissements différents. Certains fonds sont investis dans une seule classe d’actifs et visent à répliquer ou battre un indice ou encore à implémenter une stratégie spécifique. D’autres vous proposent une gestion de portefeuille plus globale et investissent dans différentes classes d’actifs, c’est ce que l’on appelle des fonds mixtes ; il en existe de tout niveau de risque, du plus défensif au plus agressif. Ils offrent également une meilleure diversification en combinant des actifs qui ne sont pas corrélés (c’est-à-dire qui n’évoluent pas de la même façon), surtout quand les marchés sont volatiles.