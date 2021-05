Greiner lance une OPA sur Recticel (2)

Greiner a par ailleurs confirmé dans un communiqué avoir conclu un accord avec le principal actionnaire, la Compagnie du Bois Sauvage, pour reprendre sa participation de 27,03% dans Recticel à un prix de 13,50 euros par action.

L'offre propose une valeur immédiate et sûre aux actionnaires de Recticel, affirme la société Greiner. Le prix représenterait une prime de 17,3% par rapport au cours moyen sur six mois et une prime de 10,6% par rapport au cours de l'action à la clôture de la Bourse le 11 mai dernier. La contrepartie totale proposée valorise Recticel à 1,04 milliard d'euros.