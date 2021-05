Le coronavirus a fait prospérer le crime organisé (PRESS)

Si la crise sanitaire a fait tourner l'économie "régulière" au ralenti, l'économie souterraine, en revanche, se porte plutôt bien. La Cellule de traitement des informations financières (Ctif) a dénoncé à la justice des transactions suspectes pour un montant total d'1,64 milliard d'euros en 2020, annoncent samedi Le Soir et L'Echo.sur base du rapport annuel de cet organisme.C'est plusieurs centaines de millions d'euros de plus que les années antérieures (1,15 milliard d'euros en 2019) et même un milliard d'euros de plus qu'en 2015.