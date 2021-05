Le bitcoin chute à nouveau après un tweet d'Elon Musk

Elon Musk a répondu à un tweet du compte @CryptoWhale, qui observait que "les détenteurs de Bitcoins se mordront les doigts au prochain trimestre lorsqu'ils découvriront que Tesla s'est débarrassé de ses Bitcoins". Le message ajoutait qu'avec toute la haine exprimée envers Elon Musk, ce dernier aurait raison de le faire. "En effet", a simplement réagi le milliardaire.

Ces quelques lettres ont fait chuter le cours du Bitcoin de près de 7%, à un peu plus de 43.000 dollars. D'autres cryptomonnaies ont également perdu des plumes. La valeur de l'Ether a diminué de plus de 8% pour s'établir à un peu moins de 3.300 dollars. Le Dogecoin, dont Musk fait la promotion depuis un certain temps, a quant à lui perdu 9%.

Il est difficile de déterminer si Elon Musk a marqué son accord avec le fait que ses détracteurs en ligne sont nombreux ou s'il confirme que Tesla va vendre ses Bitcoins. De nombreux usagers de Twitter soulignent que @CryptoWhale est une figure controversée de la communauté Bitcoin. De multiples messages appellent également à se débarrasser des actions Tesla.