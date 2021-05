Les entreprises bruxelloises et wallonnes à forte consommation d'électricité désavantagées

Premier constat: malgré une légère baisse par rapport à 2020, les ménages et entreprises belges raccordés à la basse tension paient leur électricité plus cher que dans les pays voisins. Une situation qui résulte principalement de montants élevés pour les obligations de service public, surcharges et prélèvements, selon l'étude.

La Flandre, qui applique une réduction similaire - le supercap - permet à ses sociétés de s'en rapprocher. Les entreprises comparables situées à Bruxelles et en Wallonie souffrent, elles, d'un désavantage concurrentiel important.

Concernant le gaz, la Belgique reste l'un des pays les moins chers et fait la course en tête, juste derrière le Royaume-Uni, grâce à des obligations de service public, surcharges et prélèvements sur la consommation plus faibles. Pour les PME, Bruxelles et la Flandre sont même moins chères que toutes les autres régions, conclut l'étude.