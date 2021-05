La société pharmaceutique belge Ceres reprend une firme bulgare

Ceres a été fondée en 2017 et est détenue par Marc Coucke et l'ancien directeur d'Omega Pharma, Mario Debel. En 2018, l'entreprise avait repris Ceumed, qui commercialise des produits de soins et dispositifs médicaux dans six pays d'Europe de l'Est. En 2020, Ceres a acquis la société roumaine Viva Pharma, également active dans les produits de soins et dispositifs médicaux.

C'est au tour de la Bulgare ABOPharma de tomber sous le giron de Ceres. Cette entreprise de marketing et de vente est active dans les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux. Elle emploie 90 personnes et a clôturé l'année dernière avec un chiffre d'affaires de 9,4 millions d'euros. Les détails financiers de l'acquisition de Ceres n'ont pas été divulgués.

"Cette reprise s'inscrit parfaitement dans notre stratégie commerciale visant à développer Ceres Pharma en Europe centrale et de l'Est", a commenté le CEO de Ceres, Mario Debel.