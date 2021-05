USA: WarnerMedia et Discovery forment un nouveau géant des médias

Cette opération, dont l'issue est attendue mi-2022, survient trois ans après le bouclage du rachat de Time Warner - l'ancien nom de WarnerMedia - par AT&T, premier câblo-opérateur américain et deuxième opérateur mobile, pour 85 milliards de dollars.

Dans le détail, AT&T recevra environ 43 milliards de dollars en espèces et en titres de créances, et ses actionnaires 71% de l'entité nouvellement créée. Ceux de Discovery possèderont 29% du nouveau groupe, selon un communiqué commun paru lundi.

AT&T avait alors notamment mis la main sur les énormes productions Harry Potter et Batman.

Le mariage annoncé lundi arrive au moment où le paysage audiovisuel américain, et même mondial, est de plus en plus dominé par les grands noms du streaming que sont Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Apple TV.