Un réseau de trafiquants de cannabis démantelé à Namur, Aiseau-Presles et Jette

"Le transport des produits stupéfiants s'effectuait selon la technique du 'go-fast', à savoir le déplacement de véhicules transportant la drogue", ont indiqué le parquet et la PJF.

L'enquête sur un trafic de drogue important a démarré en 2020 avec un Namurois qui détenait à son domicile des quantités importantes de cannabis et s'est soldée récemment par 9 perquisitions, 5 arrestations et des saisies très importantes.

L'organisation faisait usage d'un véhicule volé et de différents garages. Plusieurs individus ont été identifiés, et leur rôle probable dans l'organisation a pu être déterminé. Cinq d'entre eux font l'objet d'un mandat d'arrêt.

"Depuis le 6 mai, et sur plusieurs jours, 9 perquisitions ont été mises à exécution par la PJF de Namur, à Aiseau-Presles, à Jette et à Namur, aux lieux de domicile ou de résidence des suspects, ainsi que dans des box, et dans différents points de chute de l'organisation", précise le communiqué.