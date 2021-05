Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine seul en hausse malgré trois "ex-coupon"

Cofinimmo (126,20) et KBC (68,20) reculaient de 3,74 et 0,38 pc pour des hausses de 0,72 et 0,26 pc si on tenait compte des détachements de coupons, Solvay (111,70) reculant de même de 1,28 pc pour une hausse de 0,72 pc compte tenu du coupon.

En tête des hausses on retrouvait arGEN-X (226,20) et UCB (79,30) qui progressaient de 2,40 et 1,90 pc, rejointes par Galapagos (63,34) qui regagnait 0,46 pc. Ageas (52,60) avait viré de 0,42 pc à la baisse, rejoignant AB InBev (61,95), négative de 0,59 pc. Colruyt (50,96) et Ahold Delhaize (23,97) avaient par contre porté leurs gains à 1,07 et 2,17 pc. Aedifica (102,60) et WDP (29,84) étaient positives de 0,49 et 0,88 pc, Elia (89,65) et Melexis (81,10) terminant en baisse de 0,17 et 1,28 pc. Proximus (17,24) et Telenet (33,90) gagnaient 1,47 et 1,13 pc, Orange Belgium (19,30) étant par ailleurs stationnaire et bpost (10,34) en recul de 0,77 pc. Aperam (46,58) était positive de 1,24 pc, Sofina (313,00) gagnant 0,26 pc alors qu'Ackermans (135,30) était négative de 0,66 pc et Umicore (49,99) inchangée.

Hors indice, Recticel (14,00) revenait aux écrans avec une décote de 13 pc, écart finalement ramené à 7,4 pc tandis que Bois Sauvage (389,00) cédait 1,3 pc. Econocom (3,31) regagnait 2,1 pc tandis qu'Euronav (7,63) et Exmar (3,75) perdaient 1,8 et 2,1 pc. SmartPhoto (31,70) ne concédait plus que 0,3 pc après avoir plongé de 10 pc en début de journée. Asit (0,37) et Celyad (4,60) reculaient de 4,9 et 3,5 pc, MDxHealth (1,07) et Mithra (22,20) se dépréciant de 2,7 et 2,2 pc, Bone Therapeutics (2,35) et Acacia Pharma (2,07) de 1,7 et 2,1 pc. IBA (16,74) remontait par contre de 1,4 pc.