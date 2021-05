Pour la neutralité carbone, il faut renoncer à toute exploration gazière ou pétrolière

"Au-delà des projets déjà engagés en 2021, notre trajectoire ne prévoit aucun nouveau site pétrolier ou gazier approuvé à fins de développement," note ainsi l'AIE. "La baisse rapide de la demande de pétrole et de gaz naturel signifie qu'il n'y a pas d'exploration requise, et qu'aucun champ gazier et pétrolier nouveau n'est nécessaire au-delà de ceux déjà approuvés".

Les ventes de voitures nouvelles à moteur à combustion devront cesser dès 2035. L'efficacité énergétique devra croître de 4% par an dès la prochaine décennie, soit trois fois plus que le rythme actuellement constaté.

"La portée et la rapidité des efforts requis par cet objectif critique et formidable -- notre meilleure chance d'affronter le changement climatique et de limiter le réchauffement global à 1,5°C -- en fait peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever," a souligné le directeur de l'AIE, Fatih Birol.