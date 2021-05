Accord sur la fiscalité des voitures de société - La fédération Mobia réclame un plan national pour le déploiement de chargeurs rapides

Après l'accord sur le verdissement du parc des voitures de société, le plus grand défi du gouvernement sera de garantir l'approvisionnement en énergie ainsi que la distribution et le développement de l'infrastructure de recharge publique, indique mardi la fédération Mobia, qui regroupe les constructeurs automobiles, les sociétés de location et de leasing ainsi que le secteur des garages. En l'absence d'un plan de déploiement de chargeurs, le choix du gouvernement pourrait se révéler "une erreur", selon la coupole regroupant la Febiac, Traxio et Renta.