Posez vos questions sur la rentabilité des panneaux solaires lors d’un webinaire

Produire sa propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques est non seulement un geste envers la planète mais aussi pour votre portefeuille. Car oui, les panneaux solaires permettent d’économiser plusieurs centaines voire milliers de kilos de CO 2 par an et autant d’euros !

En Wallonie, rentables malgré le tarif prosumer

L’introduction du tarif prosumer en Wallonie en octobre 2020 a jeté le trouble sur le rendement des panneaux solaires. Cette redevance annuelle ne met toutefois pas à mal les bénéfices dont vous pourrez profiter avec une installation photovoltaïque. D’abord parce que ce tarif sera compensé à 100% cette année puis à 54,27% en 2022 et 2023. Vous ne le payerez donc complètement qu’à partir de 2024.



Les experts ont calculé que même en payant 280€ de tarif prosumer par an, le rendement des panneaux solaires en Wallonie serait encore de l’ordre de 15% par an ! Ils vous rapporteront donc beaucoup plus que votre compte d’épargne… Quant à l’économie sur la facture d’électricité, elle pourrait représenter, pour une installation moyenne de 14 panneaux couvrant une consommation d’environ 4000 kWh/h, quelque 1050€ ! Notamment grâce au système du compteur qui tourne à l’envers toujours d’application en Wallonie.