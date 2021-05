FNG - Après ses fondateurs, la société FNG également poursuivie

FNG organisera une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 16 juin. Une proposition visant à convertir le modèle de double gouvernance actuel - composé d'un conseil de surveillance et d'un conseil exécutif - en un modèle avec un conseil d'administration, entièrement renouvelé, comme seul organe de direction y sera votée.

Le 11 mai dernier, le parquet d'Anvers avait annoncé que plusieurs inculpations avaient eu lieu dans cette enquête pour fraude dans la faillite du groupe de mode. L'un des plus grands cabinets d'avocats du pays, NautaDutilh, avait alors confirmé être poursuivi pour blanchiment d'argent.

L'enquête porte également sur de possibles faits de faux en écriture et usage de faux, falsification des comptes annuels et de leur utilisation, d'abus de biens sociaux, de manipulation du marché et d'obstruction à une enquête de la FSMA, l'organisme de surveillance des marchés boursiers.