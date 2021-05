Coronavirus - Namur: "La situation reste fort interpellante avec des cluters intrahospitaliers"

En province de Namur, on s'inquiète d'une tendance à la hausse des hospitalisations relatives au covid-19. Sur les sept derniers jours et sur l'ensemble des trois sites (Namur, Dinant et Mont-Godinne), on observe une augmentation de 2,4 % des patients en unités covid. "En soins intensifs, on note une hausse de 15,8 %, même si cela ne concerne que trois patients", explique Marie Forseille, porte-parole du CHU UCL Namur.

La situation reste "fort interpellante" selon le directeur médical du site de Sainte-Elisabeth, le Dr Xavier Muschart. "La dégressivité est sans doute meilleure sur les autres sites. A Namur, on observe 10 nouveaux patients hospitalisés et un turnover non négligeable. Les lits en soins intensifs sont encore occupés à 50% par des patients covid-19, de longue durée", a indiqué le Dr Muschart.

Pour lui, il faut encore appeler davantage de citoyens à se faire vacciner afin de limiter les infections. "On observe tant au sein des patients que parmi les membres du personnel, des personnes non vaccinées qui restent des porteurs et des vecteurs potentiels du virus. On constate la présence de clusters intrahospitaliers."