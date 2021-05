Namur se mobilise pour enrayer les rodéos urbains

"Il s'agit bien entendu de faits répréhensibles", a indiqué le chef de la zone de Police Namur Capitale Maxime Prévot lors du conseil de police mardi soir. Selon lui, ce phénomène s'est accentué avec la réouverture de l'Horeca "malgré les mesures déjà mises en place telles que les plots sur l'Esplanade de la Citadelle et des caméras".

Ce sont notamment les plaintes de riverains qui ont conduit la police à mener plusieurs actions spécifiques, plus particulièrement à la Citadelle de Namur et dernièrement sur le parking du cinéma Acinapolis à Jambes. Il s'agit d'"opérations spécifiques axées 100% rodéos urbains où sont particulièrement ciblées les conduites dangereuses (excès de vitesse et rodéos), les conduites sous influence (drogues, alcool), les défauts de permis de conduire, les défauts de contrôle technique", a expliqué M. Prévot.